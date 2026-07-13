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Європа знову дивує: скільки СПГ купили у Росії перед припиненням імпорту

Поки Брюссель готується повністю відмовитися від російського газу, країни ЄС різко збільшили закупівлю СПГ, перерахувавши Москві мільярди євро.

13 липня 2026, 13:19
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Кравцев Сергей

Незважаючи на курс Євросоюзу на відмову від російських енергоносіїв, у першій половині 2026 року європейські країни закупили рекордні обсяги зрідженого газу з російського проекту "Ямал СПГ". Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Європа знову дивує: скільки СПГ купили у Росії перед припиненням імпорту

СПГ. Фото: з відкритих джерел

За перші шість місяців поточного року держави ЄС імпортували 9,89 млн. тонн російського СПГ – це на 18% більше, ніж за аналогічний період 2025 року і є найвищим показником за всю історію постачання проекту.

За оцінками екологічної організації Urgewald, вартість придбаного газу могла сягнути 6 млрд євро. Найбільшими покупцями стали Франція, яка імпортувала 3,6 млн. тонн, Бельгія – 2,9 млн. тонн та Іспанія – 2,7 млн. тонн.

Експерти зазначають, що європейські термінали продовжують відігравати ключову роль у роботі арктичного проекту "Ямал СПГ". Завод залежить від спеціалізованих танкерів льодового класу Arc7, яким необхідне швидке розвантаження в європейських портах. Альтернативна доставка в Азію Північним морським шляхом займає значно більше часу і пов'язана з додатковими ризиками.

На цьому тлі експорт російського СПГ до азіатських країн різко скоротився. За даними Kpler, постачання в цьому напрямку впали відразу на 74% і склали трохи більше ніж 510 тис. тонн. Однією з причин називають обережність міжнародних перевізників, страховиків та фінансових компаній, які побоюються посилення європейських санкцій.

При цьому вже чинні правила ЄС дозволяють імпорт російського СПГ лише за довгостроковими контрактами. А з 1 січня 2027 року набуде чинності повна заборона на такі постачання, після чого Москві доведеться шукати нові ринки збуту. Пізніше аналогічна заборона пошириться і на трубопровідний газ.

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Джерело: https://www.ft.com/content/de9bbc3a-c317-4e5f-a324-6ec0dde45722?syn-25a6b1a6=1
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