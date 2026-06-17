logo

BTC/USD

65075

ETH/USD

1753.16

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Европа вместе с Путиным готовит болезненный удар за спиной Украины: на Западе шокировали детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа вместе с Путиным готовит болезненный удар за спиной Украины: на Западе шокировали детали

ЕС, долго соблюдавший жесткую дистанцию, якобы начал искать неформальные контакты с окружением российского руководства

17 июня 2026, 17:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В июне 2026 года советник президента Европейского совета Антониу Средства провел два закрытых телефонных разговора с представителем ближайшего окружения Владимира Путина. Эти контакты стали нетипичным шагом для Европейского Союза и были направлены на формирование предварительной основы для предстоящих переговоров по прекращению боевых действий в Украине, пишет Bloomberg.

Европа вместе с Путиным готовит болезненный удар за спиной Украины: на Западе шокировали детали

Фото: из открытых источников

В Брюсселе все более активно обсуждают варианты участия ЕС в потенциальном мирном процессе. В частности, ряд государств-членов предлагает назначить специального посланника, который мог бы поддерживать прямой канал коммуникации с российской стороной. Параллельно Германия, Франция и Великобритания координируют подходы к возможному диалогу с Кремлем в тесном взаимодействии с украинскими властями.

Европейские чиновники стремятся усилить свою роль в переговорах на фоне того, как США под руководством Дональда Трампа активизировали контакты с Москвой. В ЕС считают, что сейчас сложилось относительно благоприятное окно возможностей для дипломатии: российская армия испытывает истощение, а экономическое давление на РФ растет из-за затяжных расходов войны и санкции.

Отдельно аналитики указывают, что дополнительным фактором влияния может стать потенциальное соглашение между США и Ираном. В случае реализации ожидается снижение мировых цен на нефть, что способно сократить ключевые доходы России от экспорта энергоносителей и ослабить ее финансовые возможности для ведения войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские оккупационные войска нанесли удар по логистическому объекту "Новой почты" в Сумах, использовав два ударных беспилотника типа "Шахед". Атака пришлась по сортировочному терминалу компании, что повлекло за собой значительные последствия для инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости