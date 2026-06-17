Европа вместе с Путиным готовит болезненный удар за спиной Украины: на Западе шокировали детали

В июне 2026 года советник президента Европейского совета Антониу Средства провел два закрытых телефонных разговора с представителем ближайшего окружения Владимира Путина. Эти контакты стали нетипичным шагом для Европейского Союза и были направлены на формирование предварительной основы для предстоящих переговоров по прекращению боевых действий в Украине, пишет Bloomberg.

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В Брюсселе все более активно обсуждают варианты участия ЕС в потенциальном мирном процессе. В частности, ряд государств-членов предлагает назначить специального посланника, который мог бы поддерживать прямой канал коммуникации с российской стороной. Параллельно Германия, Франция и Великобритания координируют подходы к возможному диалогу с Кремлем в тесном взаимодействии с украинскими властями.

Европейские чиновники стремятся усилить свою роль в переговорах на фоне того, как США под руководством Дональда Трампа активизировали контакты с Москвой. В ЕС считают, что сейчас сложилось относительно благоприятное окно возможностей для дипломатии: российская армия испытывает истощение, а экономическое давление на РФ растет из-за затяжных расходов войны и санкции.

Отдельно аналитики указывают, что дополнительным фактором влияния может стать потенциальное соглашение между США и Ираном. В случае реализации ожидается снижение мировых цен на нефть, что способно сократить ключевые доходы России от экспорта энергоносителей и ослабить ее финансовые возможности для ведения войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские оккупационные войска нанесли удар по логистическому объекту "Новой почты" в Сумах, использовав два ударных беспилотника типа "Шахед". Атака пришлась по сортировочному терминалу компании, что повлекло за собой значительные последствия для инфраструктуры.