Європа разом з Путіним готує болючий удар за спиною України: на Заході шокували деталями

У червні 2026 року радник президента Європейської ради Антоніу Кошти провів дві закриті телефонні розмови з представником найближчого оточення Володимира Путіна. Ці контакти стали нетиповим кроком для Європейського Союзу і були спрямовані на формування попередньої основи для можливих майбутніх переговорів щодо припинення бойових дій в Україні, пише Bloomberg.

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У Брюсселі дедалі активніше обговорюють варіанти участі ЄС у потенційному мирному процесі. Зокрема, низка держав-членів пропонує призначити спеціального посланця, який міг би підтримувати прямий канал комунікації з російською стороною. Паралельно Німеччина, Франція та Велика Британія координують підходи до можливого діалогу з Кремлем у тісній взаємодії з українською владою.

Європейські урядовці прагнуть посилити власну роль у переговорах на тлі того, як США під керівництвом Дональда Трампа активізували контакти з Москвою. У ЄС вважають, що нині склалося відносно сприятливе вікно можливостей для дипломатії: російська армія зазнає виснаження, а економічний тиск на РФ зростає через затяжні витрати війни та санкції.

Окремо аналітики вказують, що додатковим фактором впливу може стати потенційна угода між США та Іраном. У разі її реалізації очікується зниження світових цін на нафту, що здатне скоротити ключові доходи Росії від експорту енергоносіїв і послабити її фінансові можливості для ведення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупаційні війська завдали удару по логістичному об’єкту "Нової пошти" в Сумах, використавши два ударні безпілотники типу "Шахед". Атака прийшлася по сортувальному терміналу компанії, що спричинило значні наслідки для інфраструктури.