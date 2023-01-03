Европа заключила контракт с диктатором, не уступающим Путину

Европа ввела санкции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину и отказалась от российских энергоресурсов. Однако ЕС сейчас рассчитывает на нового партнера, мало чем отличающегося от Путина, когда речь заходит о войне или диктатуре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Сходства между Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым множество. Оба авторитарных лидера ведут войну, пытаются отключить отопление гражданским, и отрезают поставки товаров в отдельные регионы.

Несмотря на подобные действия лидера Азербайджана, Европа подписала в декабре с Алиевым соглашения о поставках ветровой энергии. А летом согласовали газовое соглашение с Азербайджаном.

Как отмечает Bild, такие соглашения полностью игнорируют азербайджанскую агрессию против меньшинств в Нагорном Карабахе, особенно когда Алиев перекрыл газ для местных жителей на несколько недель в холодный период 2022 года. Также Азербайджан вопреки мирному соглашению ведет войну против Армении. В сентябре отмечалось, что азербайджанские войска убили более 200 армянских служащих во время нападения.

Кроме того, Путин также получает выгоду от Азербайджана. Российская компания "Газпром" планирует поставить до 1 млрд кубометров газа до марта 2023 года для Азербайджана, который в свою очередь может эти ресурсы направить Европе.

Интересно, что российская компания "Лукойл" является совладельцем инфраструктуры для транспортировки газа из Каспийского моря в Европу. Хотя компания в начале российского вторжения открыто выступала против войны в Украине, однако ее директор Вагит Алекперов в начале апреля ушел в отставку, а преемник Равиль Маганов умер при невыясненных обстоятельствах в начале апреля. СМИ сообщали, что Маганов выпрыгнул из окна больницы в столице России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех вариантах ведения войны, которые остались у Путина.

Также "Комментарии" писали о состоянии Путина по мнению ухудшающегося российского политолога.

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