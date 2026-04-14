Европа ждет перемен: Фон дер Ляйен и Петер Мадяр обсудили разблокирование средств
Европа ждет перемен: Фон дер Ляйен и Петер Мадяр обсудили разблокирование средств

Деньги в обмен на реформы: Петер Мадяр договорился с Брюсселем о возобновлении верховенства права

14 апреля 2026, 20:52
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела знаковую встречу с будущим главой венгерского правительства Петером Мадяром. Главной темой диалога стало возвращение Венгрии к активному сотрудничеству с ЕС и условия размораживания финансовой помощи. Комментируя событие, фон дер Ляйен подчеркнула , что "Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место", назвав это историческим моментом для граждан страны.

Урсула фон дер Ляйен и Петер Мадяр

При обсуждении приоритетов был четко обозначен путь к получению инвестиций. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что доступ к фондам возможен только через "восстановление верховенства права и приведение в соответствие с общими европейскими ценностями".

Со своей стороны Петер Мадяр заявил о достижении согласия по возврату средств, которые, по его словам, "принадлежат венгерскому народу, но были заморожены из-за коррупции в правительстве Орбана". Он заверил, что новая власть готова к решительным шагам.

По словам будущего премьера, правительство партии "Тиса" будет принимать необходимые политические решения, "опираясь на беспрецедентно сильный мандат, который он получил 12 апреля". Фон дер Ляйен пообещала тесное взаимодействие с новым Кабинетом министров, чтобы венгерский бизнес и институты как можно быстрее получили доступ к европейским ресурсам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Петер Мадяр, будущий премьер-министр Венгрии, убежден, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу по упрощенной или ускоренной процедуре. По его мнению, принятие государства, которое находится в состоянии активного военного конфликта, пока невозможно.



