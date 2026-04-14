Європа чекає на зміни: Фон дер Ляєн та Петер Мадяр обговорили розблокування коштів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела знакову зустріч із майбутнім очільником угорського уряду Петером Мадяром. Головною темою діалогу стало повернення Угорщини до активної співпраці з ЄС та умови розмороження фінансової допомоги. Коментуючи подію, фон дер Ляєн підкреслила, що "Угорщина повернулася в саме серце Європи, де їй завжди було місце", назвавши це історичним моментом для громадян країни.

Урсула фон дер Ляєн і Петер Мадяр

Під час обговорення пріоритетів було чітко окреслено шлях до отримання інвестицій. Очільниця Єврокомісії наголосила, що доступ до фондів можливий лише через "відновлення верховенства права та приведення у відповідність до спільних європейських цінностей".

Зі свого боку Петер Мадяр заявив про досягнення згоди щодо повернення коштів, які, за його словами, "належать угорському народу, але були заморожені через корупцію в уряді Орбана". Він запевнив, що нова влада готова до рішучих кроків.

За словами майбутнього прем’єра, уряд партії "Тиса" ухвалюватиме необхідні політичні рішення, "спираючись на безпрецедентно сильний мандат, який він отримав 12 квітня". Фон дер Ляєн пообіцяла тісну взаємодію з новим Кабінетом міністрів, щоб угорський бізнес та інституції якнайшвидше отримали доступ до європейських ресурсів.

