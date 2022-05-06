Европа ждет Украину, но не вся: кто против присоединения украинцев к ЕС

Большинство жителей стран Евросоюза высказываются за то, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Согласно последним соцопросам, людей, поддерживающих членство Украины в ЕС 66%. Правда есть небольшие нюансы. Первый нюанс – эти 66% считают, что Украина должна присоединиться к ЕС, когда будет готова. Второй нюанс – все страны ЕС за членство Украины в союзе, но есть и одна, которая против. Речь о Венгрии, где лишь 48% граждан положительно относятся к перспективам членства Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют аналитические данные Flash Eurobarometer.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Больше людей, которые одобряют членство Украины в ЕС, как только страна будет соответствовать всем нормам Евросоюза проживает – в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%).

Но есть и тройка тех страна ЕС, граждане которых скептически настроены относительно членства Украины. Больше всего несогласных приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).

При этом, по тому же соцопросу, 71% не сомневаются в том, что Украина – это часть большого европейского содружества. Также подавляющее большинство, а именно 93% европейцев высказываются за предоставление Украине гуманитарной помощи в связи с войной. 88% граждан ЕС позитивно относятся к идее приема в ЕС беженцев. 80% соглашаются предоставлять финансовую помощь Украине.

Обращает на себя внимание также то, что в ЕС есть всего две страны – Болгария и Кипр, которые не поддерживают мнение, что Кремль ответственен за войну против Украины.

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