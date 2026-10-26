Европа жестко изменит Украине: какое страшное решение испугал Киев

В Европейском Союзе обострились разногласия по поводу нового пакета финансовой помощи Украине. Венгрия, Чехия и Словакия настаивают на том, чтобы их освободили от предоставления финансовых гарантий по кредиту для Киева, сумма которого может составить 45 млрд евро. Эта позиция вызвала недовольство в германских дипломатических кругах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, пишет WELT.

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Один из немецких дипломатов подверг критике требования трех стран, отметив противоречия между их позицией относительно помощи Украине и стремлением получать значительное финансирование из европейского бюджета.

"Этот абсурд еще раз показывает, насколько оторваны от реальности некоторые люди, когда речь идет о бюджете ЕС", — заявил он.

Дипломат также подверг сомнению целесообразность дальнейшего финансирования стран, не желающих участвовать в гарантировании кредита для Украины.

"Как можно серьезно считать, что наши налогоплательщики захотят перечислить хотя бы один дополнительный евро из фондов сплоченности тем, кто отказывается участвовать в защите от самой большой угрозы нашей безопасности?", — подчеркнул представитель Германии.

Фонды сплоченности ЕС предназначены для сокращения экономического и социального неравенства между регионами государств-членов.

Спор возник на фоне значительных финансовых потребностей Украины на следующий год. В общей сложности Киеву необходимо около 70 млрд евро. Приблизительно 25 млрд евро ожидают получить от международных партнеров, в частности Канады и Японии. Еще до 45 млрд евро планируется привлечь через европейский кредит.

По информации Politico, Венгрия, Чехия и Словакия хотят избежать финансовых гарантий по этому займу. Подобное исключение для них предусматривалось и при согласовании предыдущей кредитной программы ЕС на 90 млрд евро.

Одним из возможных источников погашения нового кредита называют замороженные российские государственные активы. Однако использование этого механизма пока не гарантировано. Противоречия вокруг финансирования Украины уже влияют на переговоры о будущем бюджете Евросоюза.

На прошлой неделе Румэн Радев заявил, что Болгария не должна присоединяться к новому пакету помощи Украине.

"Болгария ни в коем случае не может участвовать в этих 70 миллиардах", — сказал он журналистам.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина при поддержке США пытается ускорить проведение следующего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Киев предлагает перенести встречу минимум на неделю раньше. Теперь ее ориентировочно планируют после промежуточных выборов в Конгресс США — примерно с 10 ноября.