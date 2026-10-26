Європа жорстко зрадить Україну: яке страшне рішення налякав Київ

У Європейському Союзі загострилися розбіжності щодо нового пакета фінансової допомоги Україні. Угорщина, Чехія та Словаччина наполягають на тому, щоб їх звільнили від надання фінансових гарантій за кредитом для Києва, сума якого може сягнути 45 млрд євро. Ця позиція викликала невдоволення в німецьких дипломатичних колах. Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела, пише WELT.

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Один із німецьких дипломатів розкритикував вимоги трьох країн, наголосивши на суперечності між їхньою позицією щодо допомоги Україні та прагненням отримувати значне фінансування з європейського бюджету.

"Цей абсурд ще раз показує, наскільки відірваними від реальності є деякі люди, коли йдеться про бюджет ЄС", — заявив він.

Дипломат також поставив під сумнів доцільність подальшого фінансування країн, які не бажають брати участь у гарантуванні кредиту для України.

"Як можна серйозно вважати, що наші платники податків захочуть перерахувати хоча б один додатковий євро з фондів згуртованості тим, хто відмовляється брати участь у захисті від найбільшої загрози нашій безпеці?", — наголосив представник Німеччини.

Фонди згуртованості ЄС призначені для скорочення економічної та соціальної нерівності між регіонами держав-членів.

Суперечка виникла на тлі значних фінансових потреб України на наступний рік. Загалом Києву необхідно близько 70 млрд євро. Приблизно 25 млрд євро очікують отримати від міжнародних партнерів, зокрема Канади та Японії. Ще до 45 млрд євро планують залучити через європейський кредит.

За інформацією Politico, Угорщина, Чехія та Словаччина хочуть уникнути фінансових гарантій за цією позикою. Подібний виняток для них передбачали й під час погодження попередньої кредитної програми ЄС на 90 млрд євро.

Одним із можливих джерел погашення нового кредиту називають заморожені російські державні активи. Однак використання цього механізму поки не гарантоване. Суперечності навколо фінансування України вже впливають на переговори щодо майбутнього бюджету Євросоюзу.

Минулого тижня Румен Радев заявив, що Болгарія не повинна долучатися до нового пакета допомоги Україні.

"Болгарія в жодному разі не може брати участь у цих 70 мільярдах", — сказав він журналістам.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна за підтримки США намагається прискорити проведення наступного раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Київ пропонує перенести зустріч щонайменше на тиждень раніше. Наразі її орієнтовно планують після проміжних виборів до Конгресу США — приблизно з 10 листопада.