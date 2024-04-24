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Европарламент поддержал свободную торговлю с Украиной, но есть нюанс

Европа продлила беспошлинную торговлю с Украиной, но пошла навстречу фермерам ЕС: теперь получим меньше денег

сегодня, 13:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский парламент проголосовал в окончательной редакции за закон, создающий условия для продления торгового безвиза с Украиной. Однако теперь преференция, которая появилась у Украины во время широкомасштабного вторжения России, будет ограничена для защиты аграрного рынка ЕС. Поддержали закон 428 депутатов. 131 – против и 44 воздержались при голосовании. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Европарламент. 

Европарламент поддержал свободную торговлю с Украиной, но есть нюанс

Европа продлила беспошлинную торговлю с Украиной. Фото из открытых источников

Отмечается, что соответствующий закон одобрен для поддержки экономики Украины в условиях агрессии России. Решение вступит в силу 6 июня 2024 года и будет действительно год, до 5 июня 2025 года. Но теперь Еврокомиссия может применить ограничительные меры по дисбалансу на рынке ЕС. Может применяться экстренная остановка "безвиза" для особого перечня "чувствительных продуктов".

В перечень "чувствительных продуктов", в отношении которых может применяться правило экстренной приостановки торгового неограниченного обмена, входят мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед. Если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 и за весь 2022 и 2023 годы, могут быть введены обычные таможенные тарифы.

Среди новаций закона – обязательство Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о введении постоянной либерализации торговли между странами-членами ЕС. В этом процессе должны принять участие не только члены правительств – ЕК – но и представители Европарламента.

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Источник: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20577/meps-approve-trade-support-measures-for-ukraine-with-protection-for-eu-farmers
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