Европарламент принял резолюцию по кандидатуре Украины: что известно

8 июня Европейский парламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, "за" проголосовали 438 депутатов, 65 не поддержали решение. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Резолюция Европарламента является рекомендацией для Совета ЕС. В тексте указано, что народ нашего государства имеет европейские стремления, подтверждаемые декларацией саммита в Версале, а Украина входит в перечень стран европейской семьи. Поэтому, по мнению авторов резолюции, предоставление статуса кандидата – это знак солидарности с украинским народом.

В резолюции есть рекомендации предоставить украинцам оружие в соответствии с потребностями и поддержать расследование военных преступлений, совершаемых и совершенных российскими военными на территории Украины, создать специальный трибунал ООН для этого дела, а еще ввести вторичные санкции против тех юридических лиц и государств, через которые россия пытается обойти ранее введенные санкции.

Документ определил несколько ключевых позиций. Среди них: цель мира в помощи Украине нанести поражение россии и восстановить контроль над ее международно признанными границами, а также суверенное право Украины самостоятельно принимать решения, в какие политические альянсы вступать.

Как писал протал "Комментарии", экономист рассказал, работают ли антироссийские санкции и на какие шаги должен пойти мир для давления на россию. Экономист Павел Шеремета в эфире рассказал, в чем особенности экономических санкций против россии и когда увидим эффект и при каких условиях. По его словам, принятые ЕС и США пакеты санкций против россии все же работают, однако в россии большая экономика. Если сравнивать ее с Украиной, то разница в ВВП была в десять раз до войны 2022 года.





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