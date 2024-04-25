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Европарламент принял важное решение по Путину

В принятой резолюции Европарламента российский диктатор Владимир Путин считается нелегитимным президентом России.

сегодня, 17:01
Автор:
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Slava Kot
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Европейский парламент во время заседания в Страсбурге принял резолюцию, призывающую страны члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимность Путина после так называемых президентских "выборов" в России и на украинских оккупированных территориях.

Европарламент принял важное решение по Путину

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время голосования резолюцию поддержали 493 депутата, 18 воздержались, а против проголосовали 11 членов Европарламента. Таким образом, резолюция была принята.

"Поскольку они были проведены на незаконно оккупированных территориях Украины и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не отвечали основным международным избирательным стандартам, а следовательно, не обладали демократической легитимностью", — говорится в принятой резолюции.

Также в резолюции есть призыв к другим странам о необходимости ограничить отношения с Путиным для достижения мира и решения правозащитных и гуманитарных целей. Кроме того, депутаты Европарламента подвергли критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который "решил порвать с ЕС и поздравить Путина с его фиктивным переизбранием".

Напомним, что так называемые президентские "выборы" в РФ прошли 15-17 марта, где по результатам российского ЦИК победил Путин, получивший пятый срок пребывания в должности руководителя РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе, определившем, сколько украинцев считают российского диктатора Владимира Путина нелегитимным президентом России после так называемых "выборов".

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на заявления Запада, в которых президентские "выборы" в России считаются недемократическими и нелегитимными.



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