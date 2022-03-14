Европарламент требует от РФ освободить похищенного украинского журналиста Батурина

Депутаты Европейского парламента выступили с заявлением, в котором возлагают на РФ ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка. Европарламентарии требуют немедленно освободить журналиста. Как передает портал "Комментарии", официальное заявление депутатов Европарламента появилось в распоряжении информагенства "УНИАН".

Европарламент. Фото: REUTERS

"Мы, члены Европейского парламента, самыми категорическими высказываниями осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине", – говорится в заявлении.

Европейские парламентарии требуют от страны-агрессора принять меры, чтобы немедленно освободить похищенных представителей масс-медиа, а также всех остальных людей, которые оказались в плену или были похищены оккупационными войсками.

Европейский парламент также адресовал свое обращение ко всему мировому сообществу, чтобы приложить все усилия для освобождения всех похищенных Россией людей в Украине.

Депутаты подчеркивают, что вся ответственность за преступления против человечности лежит исключительно на Российской Федерации, как стране, развязавшей войну против Украины.

Участники заявления, депутаты Европарламента:

1.Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"

2.Виола Фон Крамон Таубадель, партия "Зеленые"

3.Юозас Олекас, партия "Социалисты"

4.Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"

5.Рамона Виктория Стругариу, партия "Обновление Европы"

А также народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отметим, впервые об исчезновении журналиста Батурина стало известно 12 марта 2022 года. Он работал в городе Каховке Херсонской области. Репортер пропал как раз в то время, как российские оккупационные войска начали продвигать в глубь региона. Коллеги журналиста считают, что он пострадал за свою деятельность и был похищен российскими военными. Начиная с 12 марта неизвестно где находится журналист.

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