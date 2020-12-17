Европарламент утвердил бюджет ЕС на на следующие 7 лет

Европейский парламент утвердил семилетний бюджет Евросоюза. Произошло это на пленарной сессии в среду 16 декабря в Брюсселе. Данную информацию сообщает сайт Европарламента.

Утвержден бюджет ЕС на 2021 - 2027 годы. Фото: kurs.com.ua

Бюджет поддержали 548 евродепутатов, 81 — проголосовали "против", 66 человек воздержались от голосования.

На ближайшие семь лет ЕС выделил 1,074 трильона евро.

На период 2021-2027 годов Европарламент предоставит дополнительно 15 млрд евро на десять ключевых программ Евросоюза. Среди них научные исследования, "зеленая экономика", цифровой переход, здравоохранение.

При создании бюджета не забыли и о сегодняшней самой глобальной проблеме и включили фонд восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее основной финансовый план Европейского союза был провален. Принять документ не позволили Польша и Венгрия — представители этих стран наложили вето, заблокировав тем самым, его принятие.

Польские и венгерские представители объяснили свое решение тем, что кроме финансовой части в документе сказано о создании механизма контроля за соблюдением принципов верховенства права в государствах-членах Евросоюза.

Также "Комментарии" ранее сообщали, что в Евросоюзе в срочном порядке решили принять вакцину Pfizer. Ожидается, что решение относительно препарата озвучат до наступления католического Рождества — 23 декабря. Уже с 26 декабря намечен старт массовой прививочной кампании на территории Германии. Также отмечается, что немецкий министр здравоохранения Йенс Спан частично подтвердил эту информацию. Он не смог назвать точную дату старта вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения препарата.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!