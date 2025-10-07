Европейцам наплевать на нападение Путина: назван один шокирующий факт

Европейская общественность демонстрирует меньшую поддержку увеличения оборонного бюджета, даже несмотря на рост напряжения из-за действий России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической платформой Polling Europe по заказу издания Euractiv.

Согласно результатам, полученным от более 5 400 респондентов в разных регионах Европы, 67% опрошенных выступают за повышение расходов на оборону. Хотя это и большинство, показатель уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в апреле 2024 года, когда поддержка достигала 74%. Опрос состоялся 17–19 сентября, вскоре после того, как 19 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши.

Исследование выявило региональные отличия в отношении оборонных инвестиций. В Центральной и Восточной Европе 76% респондентов поддерживают увеличение военных бюджетов, в Северной Европе – 73%, а в Южной – только 59%. Италия продемонстрировала самый низкий уровень поддержки – 48%. Для сравнения, в Испании, которая географически расположена дальше российских границ, поддержка достигла 68%.

Самый высокий уровень поддержки оборонных расходов зафиксирован в Польше — 86% граждан считают необходимым увеличить финансирование военной сферы. Это неудивительно, учитывая непосредственную близость страны к зоне активного конфликта и повторяющиеся угрозы со стороны РФ.

Вместе с этим, опрос также показал общий скептицизм по оборонной готовности ЕС. Только 10% европейцев уверены, что Европа полностью готова к длительной войне с третьей страной. Еще 29% считают уровень готовности частичным. А 26% считают, что континент частично не готов, и еще столько же, что не готов вовсе.

