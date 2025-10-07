Європейцям наплювати на напад Путіна: названо один шокуючий факт

Європейська громадськість демонструє меншу підтримку збільшення оборонного бюджету, навіть попри зростання напруги через дії Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітичною платформою Polling Europe на замовлення видання Euractiv.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з результатами, отриманими від понад 5 400 респондентів у різних регіонах Європи, 67% опитаних виступають за підвищення витрат на оборону. Хоча це й більшість, показник зменшився на 7% у порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеним у квітні 2024 року, коли підтримка сягала 74%. Опитування відбулося 17–19 вересня, невдовзі після того, як 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі.

Дослідження виявило регіональні відмінності в ставленні до оборонних інвестицій. У Центральній та Східній Європі 76% респондентів підтримують збільшення військових бюджетів, у Північній Європі — 73%, а у Південній — лише 59%. Італія продемонструвала найнижчий рівень підтримки — 48%. Для порівняння, в Іспанії, яка географічно розташована далі від російських кордонів, підтримка сягнула 68%.

Найвищий рівень підтримки оборонних витрат зафіксовано в Польщі — 86% громадян вважають за необхідне збільшити фінансування військової сфери. Це не дивно, зважаючи на безпосередню близькість країни до зони активного конфлікту та повторювані загрози з боку РФ.

Разом із цим, опитування також показало загальний скептицизм щодо оборонної готовності ЄС. Лише 10% європейців переконані, що Європа повністю готова до тривалої війни з третьою країною. Ще 29% вважають рівень готовності частковим. А 26% вважають, що континент частково не готовий, і ще стільки ж — що не готовий зовсім.

