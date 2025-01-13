Европейцы останутся за бортом: каких договорённостей Трампа с Путиным больше всего опасаются в ЕС

Чем ближе инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, тем больше опасений у лидеров стран ЕС относительно того, что новый глава Белого дома пойдет на переговоры с российским диктатором по прекращению войны в Украине, не учитывая позиции страна Евросоюза. в Украине без их участия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, накануне инаугурации Трампа европейские государства оказались перед важной задачей: обеспечить свою роль в любых будущих мирных переговорах. Они хотят не просто присутствовать, а иметь реальное влияние на принятие решений.

В материале говорится, что большинство стран ЕС поддерживают позицию Киева и считают, что не следует подталкивать Украину к быстрому прекращению огня, которое может привести к неблагоприятным условиям для нее.

Уже сейчас европейцы опасаются, что Трамп может отдать предпочтение двусторонним переговорам с Путиным, игнорируя интересы Европы. По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, США должны сыграть решающую роль в убеждении России сесть за стол переговоров.

Трамп, который ранее заявлял, что может завершить войну за 24 часа, теперь назвал более реалистичной целью период в шесть месяцев. Его будущий представитель в Украине, Кит Келлог, ожидает достичь прогресса в течение 100 дней.

Европейские дипломаты стремятся избежать ситуации, когда будущие переговоры будут ограничены форматом, подобным Минским соглашениям, которые многие считают недостаточно эффективными. Они настаивают на включении ЕС как институции в переговорный процесс, ведь союз является крупнейшим донором и координатором помощи Украине.

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