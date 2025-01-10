Передел установившегося миропорядка: действительно ли Трамп намекает на договорняк с Путиным

В последние несколько дней с первых полос СМИ по всему миру не сходят заявления новоизбранного президента США Трампа в отношении Гренландии и Канады. "Sky News" уже пишет о том, что намерение Трампа получить контроль над островом Гренландия может иметь преимущества для России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую сейчас путинский режим практикует в Украине. В РФ действительно, будто ожидали таких шагов Трампа. Там уже говорят, что слова будущего президента США – это сигнал мирового передела на фоне развала ялтино-потсдамской системы, намекая, что время суверенитета отдельных западных стран истекло. Действительно ли Трамп может подыграть Путину и нас ждет окончательное изменение устоявшегося миропорядка? Издание "Комментарии" по этому вопросу обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Готовимся к двум сценариям

Дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отметил, что на самом деле для россиян заявления Трампа по Гренландии, Канаде в широком контексте и в целом его отношение к международному праву – это подарок.

"Несомненно, что это, даже я бы сказал, где-то вдохновляет Путина и его камарилью в их попытках добиться передела мирового порядка, его изменения в интересах кремлевцев, добиться демонтажа системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, а особенно в последний период после распада советской социалистической системы. Следовательно, безусловно, что россияне будут использовать эти заявления и будут пытаться выйти на договорняк, надел, как любит говорить Трамп. Потому ситуация действительно очень тревожная", – отметил дипломат.

Он отметил, что сейчас есть два сценария развития событий. Один из них оптимистичный.

"Это сценарий, по которому можно предполагать, что Трамп, словно пытается повысить ставки в своей собственной геополитической игре. Заявление по Гренландии направлено на то, чтобы очертить запросную позицию США с тем, чтобы в предстоящих переговорах, после того как будет изменена администрация, добиться уступок от правительства Дании. Скорее всего, речь может идти о совместном использовании Гренландии. Аналогичные стремления по Канаде – устранить конкуренцию со стороны канадских производителей. Показать, кто в доме хозяин, кто на североамериканском континенте есть №1. Но это такой призрачный сценарий. Поэтому есть и второй сценарий, по которому можно предположить, что лидер крупнейшей демократии в мире Америки Трамп пойдет на договорняк с Путиным и тогда мы станем свидетелями ужасных тектонических изменений во всей международной геополитической системе координат. Какой из двух сценарий будет реализован, сейчас можно только догадываться, но, судя по тому, что заявления Трампа в разных интерпретациях мультиплицируют ключевые члены его команды и даже идут на такие провокационные визиты, как, например, его сын во время визита в Гренландию, все очень серьезно. Это все не случайность", – отметил Вадим Трюхан.

Эксперт обращает внимание, что нам в Украине нужно внимательно эти события анализировать, готовиться к тому, что мы можем стать разменной монетой в борьбе за мировое доминирование между двумя авторитарными лидерами – Путиным и Трампом. И хотя второй действительно станет во главе демократического государства, но при этом имеет замашки мощного авторитарного лидера.

Заявления Трампа к инаугурации и после инаугурации – это две совершенно разные вещи

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко так прокомментировал ситуацию:

"Заявлять до инаугурации, даже будучи "president-elect" – это одна ситуация и заявлять, что-то после инаугурации, когда твои заявления приобретают совсем другой политический вес, это совсем другая ситуация. Поэтому сейчас Дональд Трамп может всё, что угодно говорить, с кем угодно встречаться. До 20 января всё равно это будут заявления просто избранного президента. Как только он после инаугурации становится официально президентом – любое его слово относительно внешней политики начнет иметь совершенно другой вес".

Тем более, подчеркивает Сергей Дойко, не нужно забывать, что Трамп – это такой человек, что сегодня у него одно направление, завтра – другое. Следовательно, одно высказывание сегодня, а завтра другое направление мыслей. Именно поэтому не нужно сегодня придавать большого значения заявлениям Трампа по поводу Канады и той же Гренландии.

"Совершенно не факт, что после инаугурации Трамп вообще вспомнит об этих своих заявлениях и этих темах, которые он подымает сейчас", – говорит телеведущий.

По его мнению, есть также вероятность, что Трамп еще не потерял кураж от избирательной кампании и поэтому продолжает делать громкие заявления.

"Думаю, что и команда Трампа понимает, что бы он не заявил яркое, дискуссионное до инаугурации, это интересно, на это все обращают внимание, но после инаугурации президент на 101% будет нести ответственность за каждое своё слово. В виду эксцентричности Трампа заявление до инаугурации и заявление после инаугурации – будут абсолютно разные пьесы. И после инаугурации по заявлениях Трампа мы увидим чётко, куда он идёт вместе со своей командой", – подытожил Сергей Дойко.

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