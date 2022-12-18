Европейцы продолжают поддерживать украинцев, - Евробарометр

По результатам социологического исследования Евробарометра выяснилось, что 74% европейцев одобряют поддержку ЕС Украины в связи с нападением России, пишут "Комментарии".



Одобряет поддержку – 33% европейцев, частично одобряет – еще 41%

Опрос проводился с 12 октября по 7 ноября 2022 года, проведено 26 443 интервью в основном с глазу на глаз, во всех 27 странах-членах ЕС. Каждый третий респондент полностью одобряет поддержку – 33%, отчасти одобряет – еще 41%. Частично не одобряет – 16%, полностью не одобряет – 7%, не знает или нет ответа – 3%.

Наиболее положительно к поддержке Украины в ЕС относятся жители стран Северной Европы: в Швеции – 97%, Финляндии – 95%, Нидерландах –93%, и Дании – 92%. А также – в Португалии – 92%. Высокий уровень поддержки выше среднего в ЕС (74%) имеют и жители стран Балтии, а именно, в Литве – 87%, Латвии – 80%, Эстонии – 76%. А также – в Польше – 85%. Жители других соседних с Украиной стран, например Словакии, Венгрии, Румынии – не демонстрируют столь высокий уровень поддержки.

Влияние российской войны в Украине европейские граждане заметно ощущают: 65% сказали, что ожидают, что их жизнь из-за этой войны изменится.

"Это исследование интересно, учитывая, как Кремль ведет активную дезинформационную кампанию за рубежом и в том числе – в Европе. Россияне пытаются скомпрометировать украинских переселенцев и представляют их через свои каналы как "бескультурных" и "тунеядцев", которые тяготят местных жителей" — комментирует результаты исследования руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

Жители ЕС также высказались, какие именно ценности должен защищать Европарламент. На первом месте оказалась демократия – 36%, на втором – защита прав человека в ЕС и во всем мире – 29%, и на третьем – свобода слова и мнения – 28%.

Глава Европарламента Роберта Мецола, комментируя результаты опроса, еще раз заявила о поддержке Украины и признала действия России террором: "Русская агрессия повлекла за собой ужасные человеческие страдания и массовые разрушения. Мужество и стойкость украинцев перед лицом террора поражает. Лучший ответ и поддержка, которую мы, как Европейский Союз, можем предоставить, это европейская солидарность и европейское единство. Украинцы могут рассчитывать на непоколебимую поддержку Европарламента".

Напомним, как писали "Комментарии", с начала полномасштабного вторжения России международные организации оказали помощь 13,5 миллионам граждан по всей Украине. В частности, 2,4 миллиона человек были обеспечены убежищем и предметами первой необходимости. Наиболее активно пострадавшим от агрессии России помогают Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Детский фонд ООН (UNICEF), Международная организация по миграции (IOM), Всемирная продовольственная программа (WFP), Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), а также Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ), в том числе – в рамках совместных проектов по Минреинтеграции.



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