Европейские фермеры против украинских продуктов в ЕС: что происходит

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Кравцев Сергей
Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу "выживание" европейских производителей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".
Украина - ЕС. Фото: из открытых источников
Как известно, в мае 2022 года Евросоюз решил временно приостановить таможенные пошлины на украинский импорт. Однако организации, представляющие европейских фермеров, встревожены последствиями этих мер для Европы.
Они предлагают использовать не только морской, но и наземные, и речные коридоры, чтобы направлять украинское зерно в другие страны мира, при этом на границе ввести более строгий фитосанитарный контроль.
Кроме того, предлагается внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать её попадание именно туда. В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы всё, что свыше, могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.
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