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Европейские фермеры против украинских продуктов в ЕС: что происходит

Европейские фермеры отмечают, если ситуация с украинским импортом сохранится в нынешнем виде, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу

сегодня, 15:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Шесть европейских сельскохозяйственных организаций опубликовали совместную декларацию с призывом ограничить импорт украинских продуктов в ЕС, чтобы не ставить под угрозу "выживание" европейских производителей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Европейские фермеры против украинских продуктов в ЕС: что происходит

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Как известно, в мае 2022 года Евросоюз решил временно приостановить таможенные пошлины на украинский импорт. Однако организации, представляющие европейских фермеров, встревожены последствиями этих мер для Европы.

"Мы опасаемся, что, если этот механизм сохранится в его нынешнем виде, без адаптации, выживание европейских производителей в целом будет поставлено под угрозу", — отмечают подписанты документов.

Они предлагают использовать не только морской, но и наземные, и речные коридоры, чтобы направлять украинское зерно в другие страны мира, при этом на границе ввести более строгий фитосанитарный контроль.

Кроме того, предлагается внедрить механизмы, которые помогали бы определять место назначения украинской продукции и обеспечивать её попадание именно туда. В то же время они предлагают ввести пороги импорта этой продукции, основанные на уровне средних значений 2021-2022 годов, так, чтобы всё, что свыше, могло только проходить через ЕС перед экспортом в третьи страны.

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Источник: https://www.lefigaro.fr/conjoncture/des-organisations-agricoles-appellent-bruxelles-a-restreindre-les-importations-d-ukraine-20240111
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