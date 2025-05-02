logo

BTC/USD

96996.26

ETH/USD

1832.38

LTC/USD

89.08

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США готовы вводить новые санкции против: заявление Госдепа
commentss НОВОСТИ Все новости

США готовы вводить новые санкции против: заявление Госдепа

В Вашингтоне подтвердили готовность ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине

сегодня, 07:22 comments1029
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон готов вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.

США готовы вводить новые санкции против: заявление Госдепа

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Спикер Госдепа также отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже ясно давал понять, что он полон решительности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.

"Мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент (Дональд Трамп – ред.) хочет, чтобы все наши действия как нации были дипломатическими – он четко придерживается этого. При этом он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания", – сказала Брюс.

Кроме того, чиновница обратила внимание, что госсекретарь США Марко Рубио говорил о готовности Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.

По словам спикера, суть изменений заключается в том, что США по-прежнему остаются вовлеченными в мирные переговоры и будут помогать, чем смогут. 

"Однако мы больше не будем оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон (Украины и России, – ред.), и пришло время, чтобы именно они представили и разработали конкретные идеи относительно того, как будет завершен этот конфликт", – уточнила Тэмми Брюс.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз уже сейчас наработал план действий в случае того, если США оставят "мирные усилия" по Украине и возникнет необходимость поддержать санкционный режим против России. Об этом в интервью "Financial Times" рассказала главный дипломат ЕС Кая Каллас.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/i/broadcasts/1ynJOlNgplOxR
Теги:

Новости

Все новости