США готовы вводить новые санкции против: заявление Госдепа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон готов вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Спикер Госдепа также отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже ясно давал понять, что он полон решительности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.
Кроме того, чиновница обратила внимание, что госсекретарь США Марко Рубио говорил о готовности Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.
По словам спикера, суть изменений заключается в том, что США по-прежнему остаются вовлеченными в мирные переговоры и будут помогать, чем смогут.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз уже сейчас наработал план действий в случае того, если США оставят "мирные усилия" по Украине и возникнет необходимость поддержать санкционный режим против России. Об этом в интервью "Financial Times" рассказала главный дипломат ЕС Кая Каллас.
Новости