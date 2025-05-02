США готовы вводить новые санкции против: заявление Госдепа

Официальный Вашингтон готов вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений. Такое заявление прозвучало на брифинге пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Спикер Госдепа также отметила, что глава Белого дома Дональд Трамп уже ясно давал понять, что он полон решительности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.

"Мы не отменяем никаких действующих санкций. Президент (Дональд Трамп – ред.) хочет, чтобы все наши действия как нации были дипломатическими – он четко придерживается этого. При этом он понимает, что есть и другие регионы мира, другие глобальные вопросы, которые требуют внимания", – сказала Брюс.

Кроме того, чиновница обратила внимание, что госсекретарь США Марко Рубио говорил о готовности Вашингтона стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.

По словам спикера, суть изменений заключается в том, что США по-прежнему остаются вовлеченными в мирные переговоры и будут помогать, чем смогут.

"Однако мы больше не будем оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах. Теперь это ответственность двух сторон (Украины и России, – ред.), и пришло время, чтобы именно они представили и разработали конкретные идеи относительно того, как будет завершен этот конфликт", – уточнила Тэмми Брюс.

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