Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о соглашении с "сербскими и российскими коллегами" о строительстве нового нефтепровода между Сербией и Венгрией, направленного на консолидацию импорта российской сырой нефти именно тогда, когда ЕС пытается окончательно вытеснить Кремль со своего энергетического рынка. Об этом пишет Euractiv.

Европейские страны договорились с Москвой построить новый трубопровод для российской нефти

В типично провокационном сообщении в социальных сетях в понедельник Сиярто обвинил в усилиях ЕС по запрету импорта ископаемого топлива из России, что привело к росту цен на энергоносители "в несколько раз" по сравнению с другими частями света.

"И это неудивительно, учитывая, что Брюссель насильственно разрывает энергетические связи, запрещает российские источники энергии и блокирует маршруты поставок", – написал Сиярто в социальных сетях.

Этот шаг происходит на фоне активных попыток ЕС закрыть оставшийся импорт российского газа – потоки, которые, хотя и существенно сократились после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, все еще обеспечивают значительный доход для непровоцированной войны Кремля против его младшего соседа.

Законодатели обсуждают предложение о полном запрете импорта российского газа до 2027 года. Ведущий переговорщик Европейского парламента также настаивает на распространении запрета на трубопроводную нефть, а также на переносе срока.

Заявление из Будапешта последовало после видеоконференции между Сиярто, заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович, сообщает государственное информационное агентство MTI.

По сообщению MTI, предложенный трубопровод может заработать уже в 2027 году, хотя подробностей о характере соглашения с Москвой и Белградом было мало.

В видеоклипе, включенном в отчет, Сиярто, правительство которого во главе с премьер-министром Виктором Орбаном уже давно делает ограничение счетов за энергоносители для населения ключевым элементом предвыборной кампании, повторил свою критику энергетической политики ЕС.

"Мы этого не допустим", — сказал Сиярто. "Мы построим трубопроводы и откроем новые источники поставок, и таким образом сохраним самые низкие в Европе счета за энергоносители для венгерского народа".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Венгрия и соседняя Словакия неоднократно препятствовали попыткам ЕС ввести экономические санкции против российской нефти и газа, где требуется единодушие всех 27 государств-членов ЕС. Однако пакет REPowerEU, который сейчас находится на стадии обсуждения между правительствами и Европейским парламентом, потребует только квалифицированного большинства для принятия закона.