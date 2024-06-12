Европейский Союз начинает торговую войну с Китаем: о чем идет речь

Европейский Союз с 4 июля введет пошлины на китайские электромобили до 38%, что значительно превышает уровень ожидаемой пошлины, отмечает политический эксперт Юрий Богданов.

Китай и ЕС

По его словам, введение пошлин происходит после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.

"Оно создает непосредственную перспективу полномасштабной торговой войны между ЕС и Китаем после того, как Пекин начал расследование европейских производителей алкогольных напитков и угрожал возмездием фермерам и самолетостроительным компаниям из Евросоюза",

– отметил эксперт.

По его словам, Китайская торговая палата в ЕС выразила свой "шок, глубокое разочарование и глубокое недовольство этим протекционистским мероприятием" и осудила антисубсидийное расследование как "охота на ведьм". Там также добавили, что пошлины станут "серьезным рыночным барьером".

"После того, как отчаянная попытка Германии удержать пошлины на низшем уровне провалилась, Берлин, похоже, проиграл борьбу с Парижем. Франция настаивала на высоких пошлинах и стояла за тем, чтобы убедить Еврокомиссию начать расследование прошлой осенью",

– подчеркнул Богданов.

По его словам, модели, производимые компанией BYD, ожидают пошлины в 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%. Всех этих производителей комиссия проверила в начале этого года, хотя они не предоставили столько информации, сколько Брюссель надеялся получить. Другие производители, не предоставившие никакой информации, также столкнутся с самой высокой пошлиной в 38,1%. Пошедшие на сотрудничество заплатят 21%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и ЕС начинают понимать опасность, исходящую от Китая.



