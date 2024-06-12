Европейский Союз начинает торговую войну с Китаем: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Европейский Союз с 4 июля введет пошлины на китайские электромобили до 38%, что значительно превышает уровень ожидаемой пошлины, отмечает политический эксперт Юрий Богданов.
Китай и ЕС
По его словам, введение пошлин происходит после многомесячного расследования государственной помощи китайским производителям электромобилей.
По его словам, Китайская торговая палата в ЕС выразила свой "шок, глубокое разочарование и глубокое недовольство этим протекционистским мероприятием" и осудила антисубсидийное расследование как "охота на ведьм". Там также добавили, что пошлины станут "серьезным рыночным барьером".
По его словам, модели, производимые компанией BYD, ожидают пошлины в 17,4%, Geely – 20%, а SAIC – 38,1%. Всех этих производителей комиссия проверила в начале этого года, хотя они не предоставили столько информации, сколько Брюссель надеялся получить. Другие производители, не предоставившие никакой информации, также столкнутся с самой высокой пошлиной в 38,1%. Пошедшие на сотрудничество заплатят 21%.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США и ЕС начинают понимать опасность, исходящую от Китая.
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