Европейский союз взбешен. Германия показала средний палец остальной Европе

Из-за энергетического кризиса, накрывшего Европу в результате полномасштабного вторжения России в Украину Германия решила принять энергетические субсидии для своих граждан на сумму в 200 млрд евро. На подобные действия отреагировали страны Европейского Союза. О реакции и последствиях субсидий пишет издание Politico.

Лидеры Германии Меркель, Шольц. Фото из открытых источников

Politico напоминает , что 10 лет назад, когда ЕС переживал масштабный кризис, именно Германия была главной страной по жесткой экономии расходов. Но во время нового энергетического кризиса правительство Шольца хочет выделить 200 млрд. на субсидии для собственного населения. Реакция чиновников ЕС была взрывоотрицательной, ведь это может способствовать углублению пропасти между бедными и богатыми странами. Кроме того, Германию критикуют еще и из-за большой зависимости от газа Путина.

Особенно недовольными оказались такие страны, как Италия и Франция. Один из чиновников резко прокомментировал действия Германии.

"Этим пакетом Германия показала средний палец остальной Европы", — сказал европейский политик.

Основная критика Германии от ЕС заключается в больших деньгах, выделяемых государством на компании во время кризисов, тогда как меньшие страны не в состоянии этой работы. Таким образом, немецкие компании имеют преимущество на рынке ЕС.

Министр энергетики Италии Роберто Чинголани считает, что Германии важны поставки газа, а не цена, в то время как другие члены ЕС вынуждены думать и о стоимости энергетических ресурсов.

Действия правительства Шольца подверглась критике и Комиссия ЕС. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что нужно координировать действия в рамках ЕС, чтобы все игроки оставались равными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии осталось только 4 свободные территории для украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о заявлении Польши, желающего получить репарации от Германии за Вторую мировую войну.

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