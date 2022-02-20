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Европой прокатился шторм «Юнис»: сколько людей погибло

В Европе в результате непогоды погибли более 10 человек

сегодня, 13:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Европой прокатился шторм «Юнис»: сколько людей погибло

Шторм в Европе, фото из Twitter

Мощный шторм "Юнис" прокатился по странам Западной Европы и принес бедствия местным жителям. Известно, что стихия затронула Ирландию, Британию, Германию, Польшу, Бельгию, Нидерланды и север Франции. Об этом пишет BBC.

В результате непогоды и сильных ветров погибли 16 человек. Больше всего погибших в Нидерландах и Польше. Также во время, когда бушевала стихия, произошло несколько аварий на севере Франции, травмировано более 30 человек.

Четверо человек погибли в Нидерландах в результате падения деревьев. Три человека погибли в результате аварий на дорогах Англии. В Ирландии погиб мужчина, на которого упало дерево. 60-летний бельгиец получил травму головы, когда на него упала солнечная панель, расположенная на крыше.

В Гааге ветер сорвал части крыши стадиона футбольной команды ADO Den Haag. Местные власти временно отменили скоростные поезда в Бельгию, Францию и Великобританию. Также была приостановлено курсирование паромов через Ла-Манш и отменены в аэропортах Хитроу и Схипхол сотни рейсов.

Ветер повалил деревья, линии электропередач. Ущерб от шторма сейчас подсчитывают. Известно, что без света остались миллионы домохозяйств и предприятий в разных странах. Также местами закрыто железнодорожное сообщение из-за поваленных деревьев. По данным немецкого железнодорожного оператора, повреждено более 1000 километров железнодорожных путей.

Нидерландская береговая охрана заявила, что пытается найти 26 пустых контейнеров, потерявшихся во время шторма в Северном море. В пятницу, 18 февраля, метеорологи фиксировали порывы ветра скоростью более 200 км/ч.

Как сообщал портал "Комментарии", в Швейцарии арестовали наркобарона под прозвищем "резатель пальцев". Мужчина находился в международном розыске два года. В 2020 году бельгийца приговорил Апелляционный суд Антверпена к четырем годам лишения свободы.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-60448716
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