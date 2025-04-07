Европу продолжает трясти из-за развязанной Трампом торговой войны: детали

Европейские акции обвалились до 16-месячного минимума, поскольку президент США Дональд Трамп не намерен даже думать о том, чтобы проявлять хотя бы косвенные признаки прекращения своей агрессивной торговой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился 7 апреля на 5,8%, демонстрируя падение четвертую сессию подряд и приближаясь к самому резкому однодневному снижению с начала пандемии COVID-19.

Индекс Германии, чувствительный к торговле, продемонстрировал падение на 6,1%, и он среди наиболее пострадавших рынков в еврозоне.

На выходных Трамп заявил представителям масс-медиа, что инвесторам придется принять лекарство, и что он не согласится на сделку с Китаем, пока не будет решен вопрос торгового дефицита США, что вызвало новую волну продаж на азиатских рынках.

"В течение выходных была некоторая надежда на то, что, возможно, мы увидим начало переговоров, но полученные нами до сих пор сообщения говорят о том, что президент Трамп доволен реакцией рынка и что он намерен продолжать в том же духе", — сказал Ричард Флакс, главный инвестиционный директор Moneyfarm.

Страны Европейского Союза анализируют одобрение первого набора целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 млрд долларов в ближайшие дни. Блок из 27 стран сталкивается с 25% импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили и "взаимными" пошлинами в размере 20% с 9 апреля почти на все остальные товары.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



