Евросоюз готов нанести мощный удар по Китаю, но есть нюанс:

Евросоюз стремится сохранить стратегическую поддержку США, однако не готов безоговорочно присоединяться к жестким экономическим мерам против Китая. Как сообщает Politico, в Брюсселе видят в требованиях Дональда Трампа потенциальную ловушку – вероятный повод для США дистанцироваться от ответственности в противостоянии с Россией.

Согласно информации источников издания, ЕС готовит новый санкционный пакет, в который могут войти китайские компании, связанные с поддержкой войны РФ против Украины. Этот дипломатический шаг должен стать сигналом Вашингтона о серьезности намерений Европы и попыткой повлиять на более жесткую политику в отношении Кремля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что согласится на дополнительные санкции против Владимира Путина только при условии, что страны НАТО полностью прекратят закупку российской нефти и введут пошлины на китайские товары в размере 50–100%. В ответ европейские дипломаты стремятся показать готовность постепенно сократить импорт российских энергоносителей и частично поддержать американский курс по Пекину.

Новый, 19 пакет санкций ЕС обсуждается на этой неделе, а финальное решение ожидается 19 сентября. Три источника указали, что в список санкций могут войти китайские компании, хотя этот шаг вряд ли полностью удовлетворит требования Трампа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после разговоров с Трампом подчеркнула, что новые ограничения будут касаться банковской сферы, криптовалют и энергетики, однако Китай в ее заявлении не упоминался.

В Брюсселе опасаются, что озвученные Трампом условия – это манипулятивная стратегия. По словам одного из европейских чиновников, "он выдвигает заведомо нереальные требования, чтобы потом иметь повод не вмешиваться". Другое должностное лицо считает это "попыткой избежать ответственности".

Кроме политических рисков, в ЕС также видят в ультиматумах Трампа экономическую выгоду США. Введение пошлин против Китая приведет к росту цен в Европе, а полное эмбарго на российскую энергетику усилит позиции Вашингтона на рынке сжиженного газа (СПГ). Как отметил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, "Трамп использует слабые места Европы в своих интересах".

Несмотря на агрессивную риторику, европейские дипломаты и даже некоторые республиканцы в США сомневаются, что Трамп действительно намерен давить на Путина. Один из помощников Республиканской партии отметил, что "Трамп продолжает избегать реальных действий". В Германии же опасаются удара по автомобильной промышленности в случае эскалации тарифной войны с Китаем.

