Євросоюз готовий завдати потужного удару по Китаю, але є нюанс

Євросоюз прагне зберегти стратегічну підтримку США, однак не готовий беззастережно приєднуватися до жорстких економічних заходів проти Китаю. Як повідомляє Politico, у Брюсселі вбачають у вимогах Дональда Трампа потенційну пастку — ймовірний привід для США дистанціюватися від відповідальності у протистоянні з Росією.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією джерел видання, ЄС готує новий санкційний пакет, до якого можуть увійти китайські компанії, пов’язані з підтримкою війни РФ проти України. Цей дипломатичний крок має стати сигналом для Вашингтона про серйозність намірів Європи та спробою вплинути на жорсткішу політику щодо Кремля.

Раніше Дональд Трамп заявив, що погодиться на додаткові санкції проти Володимира Путіна лише за умови, якщо країни НАТО повністю припинять закупівлю російської нафти й запровадять мита на китайські товари у розмірі 50–100%. У відповідь європейські дипломати прагнуть показати готовність поступово скоротити імпорт російських енергоносіїв і частково підтримати американський курс щодо Пекіна.

Новий, 19-й пакет санкцій ЄС обговорюється цього тижня, а фінальне рішення очікується 19 вересня. Три джерела вказали, що до переліку санкцій можуть увійти китайські компанії, хоча цей крок навряд чи повністю задовольнить вимоги Трампа.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмов із Трампом наголосила, що нові обмеження стосуватимуться банківської сфери, криптовалют і енергетики, однак Китай у її заяві не згадувався.

У Брюсселі побоюються, що озвучені Трампом умови — це маніпулятивна стратегія. За словами одного з європейських чиновників, "він висуває завідомо нереальні вимоги, щоб потім мати привід не втручатися". Інший посадовець вважає це "спробою уникнути відповідальності".

Крім політичних ризиків, у ЄС також бачать в ультиматумах Трампа економічну вигоду для США. Введення мит проти Китаю призведе до зростання цін в Європі, а повне ембарго на російську енергетику посилить позиції Вашингтона на ринку скрапленого газу (СПГ). Як зазначив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, "Трамп використовує слабкі місця Європи у власних інтересах".

Попри агресивну риторику, європейські дипломати й навіть деякі республіканці у США сумніваються, що Трамп насправді має намір тиснути на Путіна. Один із помічників Республіканської партії зауважив, що "Трамп продовжує уникати реальних дій". У Німеччині ж побоюються удару по автомобільній промисловості у разі ескалації тарифної війни з Китаєм.

