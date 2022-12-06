Евросоюз готовит для Путина дополнительные санкции: что они предусматривают

Реагируя на полномасштабное российское вторжение на территорию Украины, представители Еврокомиссии намерены в рамках уже девятого пакета ограничений применить санкции в отношении горнодобывающей промышленности Российской Федерации.

ЕС готов ударить по Путину новыми санкциями

Об этом информирует The Financial Times . Издание сообщает, что представители Евросоюза намерены применить ряд запретов относительно будущих инвестиций в горнодобывающую промышленность страны-агрессорки.

Из обнародованной информации становится понятно, что для некоторых типов сырья возможно будут сделаны исключения, но какой, конкретно пока не известно.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что Россия может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: новые доказательства. Обломки найденных в Киеве российских ракет свидетельствуют, что, по меньшей мере, два боеприпаса были изготовлены после того, как уже начали действовать западные санкции по поставке необходимых компонентов для ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание The New York Times, ссылаясь на данные британской группы по исследованию вооружений Conflict Armament Research. Эксперты исследовали обломки крылатых ракет Х-101, найденных в Киеве после атаки 23 ноября. Согласно опубликованному докладу, маркировка ракет свидетельствует, что одна из них была изготовлена этим летом, а другая – завершена после сентября. Один из исследователей предполагает, что Россия нашла хитрые способы приобретения полупроводников и других материалов для производства, несмотря на санкции, или имела значительные запасы этих компонентов до начала войны. что РФ не хватает оружия

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