Евросоюз хотят закрыть для британцев - СМИ

Германия инициирует закрытие границ Евросоюза для граждан Великобритании. Такое нововведение предложила канцлер Ангела Меркель, когда появился новый штамм коронавируса в Британии, как сообщает Bild.

Меркель приступила к обсуждению вопроса с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Bild пишет со ссылкой на источники, что в противном случае вирус будет распространен по территории всего Евросоюза. Германия уже утвердила закрытие авиасообщения с Британией с полуночи 21 декабря и до 6 января. Франция в процессе принятия решения, как пишет издание.

Правительство Нидерландов остановило авиасообщение с Британией до конца 2020 года. Бельгия ввела ограничения на 24 часа с возможным продлением. Италия и Австрия присоединились к запрету из-за опасений насчет нового штамма коронавируса. Нидерланды стали первой страной, которая запретила полеты, когда органы местные здравоохранения подтвердили как минимум один случай заражений новым штаммом. Затем Бельгия прекратила полеты и остановила железнодорожное сообщение с Британией. Италия объявила об ограничениях после Бельгии, но не назвала сроки.

Ожидается, что голландские ограничения продлятся как минимум до нового года. Австрия заявила, что также прекратит полеты из Великобритании, но подробностей о сроках запрета пока нет. Ранее СМИ узнали, что премьер созвал экстренное собрание министров, получив доказательства мутации вируса. Премьер заявил, что новый штамм коронавируса опаснее на 70%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что США пересмотрят рекомендации к использованию вакцины Pfizer из-за побочных эффектов.





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