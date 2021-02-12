Евросоюз прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука

В Европейском Союзе отреагировали на закрытие телеканалов 112, NewsOne и Zik. Представители ЕС поддерживают борьбу, которую ведет Украина с дезинформационными кампаниями. Об этом сообщили на сайте ЕС.

Блокировка каналов Медведчука: в ЕС высказали свою позицию. Фото: itc.ua

Однако, по словам европейских дипломатов, Украина не должна забывать о свободе слова и плюрализме СМИ.

"Стороны признают, что усилия Украины, направленные на самозащиту от информационной манипуляции, являются законными, особенно, если принимать во внимание масштаб кампаний по дезинформации, которые влияют на Украину, в том числе из-за рубежа. Любые меры не должны делаться за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональными цели ", — отмечается в официальном сообщении.

Напомним, что в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента.

Срок санкций составляет пять лет. Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.

Ранее сообщалось, что на территории Латвии прекратят трансляцию 16 телеканалов из Российской Федерации. Блокировка касается каналов развлекательного и спортивного содержания. Почему закроют каналы, смотрите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что у Медведчука назвали причину закрытия его телеканалов. Подробности читайте здесь.

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