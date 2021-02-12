Евросоюз прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука

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Кириєнко Анна
В Европейском Союзе отреагировали на закрытие телеканалов 112, NewsOne и Zik. Представители ЕС поддерживают борьбу, которую ведет Украина с дезинформационными кампаниями. Об этом сообщили на сайте ЕС.
Блокировка каналов Медведчука: в ЕС высказали свою позицию. Фото: itc.ua
Однако, по словам европейских дипломатов, Украина не должна забывать о свободе слова и плюрализме СМИ.
Напомним, что в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел ряд санкций против украинских телеканалов "NewsOne", "112 Украина", "ZIK", которые номинально принадлежат Тарасу Козаку, а реально Виктору Медведчуку — народному депутату партии ОПЗЖ и куму российского президента.
Срок санкций составляет пять лет. Санкции предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода активов за пределы Украины, запрет на передачу прав собственности, прекращение выдачи разрешений на ввоз и вывоз валютных ценностей.
Ранее сообщалось, что на территории Латвии прекратят трансляцию 16 телеканалов из Российской Федерации. Блокировка касается каналов развлекательного и спортивного содержания. Почему закроют каналы, смотрите в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что у Медведчука назвали причину закрытия его телеканалов. Подробности читайте здесь.
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