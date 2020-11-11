Евросоюз закупит 300 млн доз вакцины от коронавируса

Человечество бросило массу ресурсов на изобретение и производство вакцины от коронавируса, который привел к пандемии. Ранее несколько компаний заявили о финальных клинических испытаниях якобы эффективной вакцины. Теперь руководство Евросоюза намерено закупить миллионы доз чудо-препарата у американской и немецкой компаний.

Так, Европейский союз намерен подписать контракт на поставку 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Её разработали, испытали и начали производить американская Pfizer и немецкая BioNTech. В компаниях уверяют, что эксперименты доказали эффективность прививок на уровне 90%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен подтвердила намерения ЕС о закупке. Также, еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что в Евросоюзе рассматривают до шести вариантов вакцин различных производителей.

"Если всё пойдёт хорошо, то может оказаться, что у нас будет более одной безопасной и эффективной вакцины. Нам, конечно, ещё нужно получить разрешения от Европейского агентства лекарственных средств после того, как к нему поступят заявки. Но мы ожидаем, что в нашем распоряжении будут вакцины, возможно, в конце 2020 — начале 2021 года", сообщила еврокомиссар.

Вместе с тем некоторые страны-члены ЕС — в частности, Венгрия, рассматривают варианты закупки российской вакцины.

Как сообщал портал "Комментарии", российская вакцина Sputnik V эффективна на 92% в защите людей от COVID-19, согласно промежуточным результатам испытаний, сообщил в среду Фонд национального благосостояния страны.

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