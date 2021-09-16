Евросоюз ждет расширение: Дуда сделал заявление по присоединению Украины

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает расширение Европейского Союза за счет присоединения Украины, Молдовы и других стран, которые развиваются. Все, кто готов к модернизации, должен получить возможность присоединиться к ЕС. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дуда рассказал в среду на встрече группы "Аррайолос", во время неформальной встречи президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов ЕС, сообщает официальный сайт президента Польши.

Анджей Дуда Фото из открытых источников

Анджей Дуда отметил, Европейский Союз должен демонстрировать свою готовность принять в свой состав новые государства, которые проводят реформы, которые ставят своей целью присоединение к ЕС. Также Дуда заявил, что Европа – это большой континент, а не клуб, куда имеют право попасть лишь избранные.

Президент Польши отметил, уже позади больше, чем 30 лет, как пал "железный занавес", но до сих пор Европа не воссоединилась, континент по-прежнему разделен. Многие страны на себе испытывают проблемы с визовым и таможенным режимом. По словам Анджея Дуды, многие страны, которые сегодня географически расположены по соседству с Европейским Союзом, должны получить возможность уже сейчас присоединиться к сообществу. Дуда решил конкретизировать, заявив, что такими странами он, в первую очередь, видит Украину и Молдову.

Анджей Дуда напомнил, что в Украине в 2014-м году много молодых людей потеряло жизнь и здоровье, отстаивая право страны на европейское будущее и на воссоединение с единой Европой. Президент Польши подчеркнул, политика расширения ЕС должна быть продолжена.

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