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Евростат: выбросы парниковых газов в странах ЕС выросли в пять раз

Такая ситуация вызвана мощной деятельностью предприятий после последствий пандемического кризиса

сегодня, 20:03
Автор:

Карина Ожерельева
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По сравнению с минувшей весной выбросы парниковых газов из стран Европейского Союза выросли на 18% согласно данным статистического офиса блока, поскольку все сектора экономики выбрасывали в атмосферу большее количество вредных газов, восстанавливаясь после пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Евростат: выбросы парниковых газов в странах ЕС выросли в пять раз

Загрязнение воздуха предприятием - фото из открытых источников

В Евростате заявили, что с апреля по июнь выбросы в атмосферу составили 867 миллионов тонн CO2 — углекислого газа, резко возросшего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда карантинные меры в регионе привели к самому низкому уровню, когда-либо зарегистрированному.

В производственном и строительном секторе, отвечающем за более трети выбросов, уровень вырос на 22% по сравнению с 2020 годом, тогда как сектор поставки электроэнергии вырос на 17%, а сельское хозяйство осталось стабильным.

Домохозяйства составляют почти пятую часть выбросов, в основном из-за углеродного следа, связанного с выросшим на 25% по сравнению с прошлым годом транспортом и выросшим на 42% отоплением.

Но даже тогда, когда европейский бизнес восстанавливается, некоторые страны думают все же об установлении карантинных ограничений, чтобы обуздать новую волну охватившей континент инфекций.

В отчете Евростата представлены первые оценки ежеквартальных выбросов парниковых газов ЕС, поскольку блок приближается к своей цели к 2050 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", многие эксперты во всем мире отмечают , что благодаря ограничениям из-за коронавируса и установлению карантинных ограничений стала улучшаться экологическая ситуация.



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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/eus-greenhouse-gases-rise-by-nearly-fifth-economic-rebound-eurostat-2021-11-29/
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