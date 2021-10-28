Фейковые счета за коммуналку: как двое украинцев обманывали поляков

Двое молодых граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет в Польше решили подзаработать нелегальным путем — мошенничеством. Ребят разоблачила местная полиция, их задержали. Об этом сообщает польское издание tvn24.pl.

Парней задержали полицейские, фото KWP Wrocław

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью задержали двух украинцев. Подозреваемые вроде бы требовали деньги у почти 380 тысяч поляков через электронные сервисы.

Известно, что ребята посылали на мобильные номера фейковые ссылки на сайты для уплаты небольших сумм долга за коммунальные услуги и другие долги. Люди переходили на сайт и вводили данные карт.

Расследование проводят полицейские из провинциального управления во Вроцлаве по борьбе с интернет-преступностью и киберполиции Главного управления. Сообщается, что в вымогательстве денег виноваты и другие лица, не только украинцы. Полицейские устанавливают кто еще причастен к краже данных мобильного банкинга поляков.



По словам Войцеха Яблонского из пресс-службы полиции Нижней Силезии, злоумышленники получили логины и пароли для доступа к банковским счетам многих лиц. Предварительно, сумма ущерба – десятки тысяч местной валюты.



Во время обысков в квартирах украинцев было изъято 11 мобильных телефонов, роутер, карты для телефонов и деньги. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

Как сообщал портал "Комментарии", в польском городе Люблин, у входа в общежитие был обнаружен труп 22-летнего студента из Украины. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Причиной смерти парня называют падение с высоты.