Правительство Словакии планирует перейти к долгосрочному энергетическому партнерству с Азербайджаном, рассматривая возможность подписания контракта на поставку природного газа минимум на десять лет. Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

Фото: из открытых источников

По его словам, Братислава делает ставку на диверсификацию источников энергоснабжения, постепенно снижая зависимость от традиционных маршрутов и поставщиков. Тараба подчеркнул, что Азербайджан рассматривается как стабильный и надежный партнёр в сфере энергетики.

"Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером", – отметил он.

В то же время, стороны еще согласовывают технические детали будущего соглашения. В частности, продолжаются обсуждения маршрутов транспортировки газа в Центральную Европу, возможности использования существующих трубопроводных систем и объемов поставок.

Ранее руководитель словацкого энергетического оператора Slovensky Plynarensky Priemysl (SPP) Мартин Хуска сообщал, что страна активно ищет альтернативных поставщиков в связи с решением ЕС о постепенном отказе от российских энергоносителей, принятом после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Он также подтвердил, что ведутся переговоры с азербайджанской государственной компанией SOCAR о возможных долгосрочных контрактах. В 2024 году Азербайджан уже начал пилотные поставки газа в Словакию, что стало первым шагом к более широкому сотрудничеству.

В настоящее время Словакия остается среди немногих стран Европейского Союза, продолжающих импорт российских энергоносителей. В частности, нефть поступает по трубопроводу "Дружба", а газ — через систему "Турецкий поток", которая обходит территорию Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что круговая Рада резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выразил мнение, что попытки России привлечь Беларусь к войне против Украины носят характер политического давления и шантажа. По его убеждению, после частичного ослабления санкций США в отношении Минска ситуация в регионе стала более сложной, однако это не изменяет базовые ограничения для военного использования белорусской территории.