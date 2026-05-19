Уряд Словаччини планує перейти до довгострокового енергетичного партнерства з Азербайджаном, розглядаючи можливість підписання контракту на постачання природного газу щонайменше на десять років. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр країни Томаш Тараба в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Братислава робить ставку на диверсифікацію джерел енергопостачання, поступово зменшуючи залежність від традиційних маршрутів і постачальників. Тараба наголосив, що Азербайджан розглядається як стабільний і надійний партнер у сфері енергетики.

"Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для нас дуже надійним партнером", — зазначив він.

Водночас сторони ще узгоджують технічні деталі майбутньої угоди. Зокрема, тривають обговорення щодо маршрутів транспортування газу до Центральної Європи, можливостей використання існуючих трубопровідних систем та обсягів постачання.

Раніше керівник словацького енергетичного оператора Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Мартін Хуска повідомляв, що країна активно шукає альтернативних постачальників у зв’язку з рішенням ЄС про поступову відмову від російських енергоносіїв, ухваленим після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Він також підтвердив, що ведуться переговори з азербайджанською державною компанією SOCAR щодо можливих довгострокових контрактів. У 2024 році Азербайджан уже розпочав пілотні поставки газу до Словаччини, що стало першим кроком до ширшої співпраці.

Нині Словаччина залишається серед небагатьох країн Європейського Союзу, які продовжують імпорт російських енергоносіїв. Зокрема, нафта надходить трубопроводом "Дружба", а газ — через систему "Турецький потік", що оминає територію України.

Портал "Коментарі" вже писав, що колова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив думку, що спроби Росії залучити Білорусь до війни проти України мають характер політичного тиску та шантажу. На його переконання, після часткового послаблення санкцій США щодо Мінська ситуація в регіоні стала складнішою, однак це не змінює базових обмежень для військового використання білоруської території.