Фицо перед встречей с Зеленским поставил жесткий ультиматум: о чем идет речь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским без предварительного согласования с руководством Европейской комиссии по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба". Об этом он написал в сообщении на платформе Х, комментируя перспективы двусторонних переговоров.

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо подчеркнул, что личная встреча с Зеленским для него важна, но предполагает проведение консультаций с европейскими коллегами.

"Я говорил, что заинтересован во встрече с президентом Зеленским. Но этому должна предшествовать встреча с президентом Европейской комиссии. Во вторник я собираюсь в Париж на ядерный форум. И тогда мы попытаемся организовать встречу с главой Еврокомиссии – в течение этих дней, когда я буду находиться во Франции", – отметил он.

Глава словацкого правительства также подчеркнул, что Братислава вместе с Брюсселем должна активно влиять на Киев в вопросе возобновления транзита нефти.

"Мы должны давить на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекцию на месте, и дальше давить, чтобы он пустил нефть через свою территорию. Потому что он наносит ущерб целому Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Напротив, он теряет поддержку все большего количества стран", – добавил Фицо.

В то же время он отметил, что место потенциальной встречи с украинским лидером пока не определено. Премьер Словакии выразил сомнение по поводу целесообразности переговоров, пока Киев, по его словам, "демонстративно" не восстанавливает транзит нефти через свою территорию, что создает дополнительную напряженность в отношениях с ЕС.

