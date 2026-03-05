logo_ukra

Фіцо перед зустріччю із Зеленським поставив жорсткий ультиматум: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Фіцо перед зустріччю із Зеленським поставив жорсткий ультиматум: про що мова

Словацький прем'єр підтвердив, що не відмовляється від зустрічі з Володимиром Зеленським, але прагне узгодити ситуацію з керівництвом Європейської комісії

5 березня 2026, 10:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що не планує зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським без попереднього узгодження з керівництвом Європейської комісії щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба". Про це він написав у дописі на платформі Х, коментуючи перспективи двосторонніх переговорів.

Фіцо перед зустріччю із Зеленським поставив жорсткий ультиматум: про що мова

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Фіцо підкреслив, що особиста зустріч із Зеленським для нього важлива, але передбачає проведення консультацій із європейськими колегами.

"Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на ядерний форум. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції", – зазначив він. 

Очільник словацького уряду також наголосив, що Братислава разом із Брюсселем має активно впливати на Київ у питанні відновлення транзиту нафти.

"Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці, і далі тиснути, аби він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки, він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн", – додав Фіцо. 

Водночас він зазначив, що місце потенційної зустрічі з українським лідером наразі не визначене. Прем’єр Словаччини висловив сумнів щодо доцільності переговорів, поки Київ, за його словами, "демонстративно" не відновлює транзит нафти через свою територію, що створює додаткову напруженість у стосунках із ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом понад трьох тижнів українські винищувачі F-16 залишалися практично без ракет для відбиття атак російських дронів та балістичних ракет. Цей дефіцит збігся з підготовкою масштабної повітряної операції РФ, що значно загострило вразливість повітряної оборони України. Інформацію про це Reuters отримало від трьох анонімних джерел.



