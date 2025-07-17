Фицо подтвердил верность России: что заявил

Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU, предусматривающую отказ стран Европейского Союза от российского газа с 1 января 2028 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, о чем он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Свой отказ глава словацкого правительства объяснил тем, что REPowerEU нанесет вред словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС.

"Представлением этого предложения Еврокомиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу является последовательной и не должна быть для кого-то неожиданной", — отметил Роберт Фицо.

Политик назвал указанную инициативу ЕС "санкцией" и подчеркнул, что естественно связывает ее с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации. По его словам, голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года.

Фицо отметил, что эту инициативу не поддерживают словацкие оппозиционные партии и бизнес.

При таких обстоятельствах, глава правительства обратился к фон дер Ляйен с просьбой "использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией.

"В частности (этот диалог должен быть – ред.) в интересах четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне и которые сформулированы в Вашем письме от 15 июля 2025 года. К тому времени Словацкая Республика будет настаивать на отсрочке голосования по 18-му пакету санкций", — отметил Фицо в письме.

Читайте также на портале "Комментарии" - Роберт Фицо сообщил, что Европейская комиссия предоставила его стране письменное предложение с гарантиями в обмен на согласие поддержать 18-й пакет санкций против России.



