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Кравцев Сергей
Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU, предусматривающую отказ стран Европейского Союза от российского газа с 1 января 2028 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, о чем он сообщил на своей странице в соцсети Х.
Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
Свой отказ глава словацкого правительства объяснил тем, что REPowerEU нанесет вред словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС.
Политик назвал указанную инициативу ЕС "санкцией" и подчеркнул, что естественно связывает ее с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации. По его словам, голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года.
Фицо отметил, что эту инициативу не поддерживают словацкие оппозиционные партии и бизнес.
При таких обстоятельствах, глава правительства обратился к фон дер Ляйен с просьбой "использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией.
Читайте также на портале "Комментарии" - Роберт Фицо сообщил, что Европейская комиссия предоставила его стране письменное предложение с гарантиями в обмен на согласие поддержать 18-й пакет санкций против России.