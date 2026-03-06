Фицо продолжит финансировать казну Путина: какое скандальное решение приняла Словакия

Словацкая газовая компания SPP ведет переговоры с российским "Газпромом" о возможном увеличении поставок газа в течение этого и следующего года. Информацию о переговорах агентству Reuters предоставили анонимные источники. Обсуждения проходят накануне введения Европейским союзом запрета на импорт российского газа.

Фото: из открытых источников

На этой неделе цены на газ в ЕС выросли на 50% после того, как Катар приостановил экспорт сжиженного природного газа из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных мер Тегерана. Переговоры SPP начались еще до обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Источники сообщают, что в случае успешного завершения переговоров Словацкая национальная компания может покрыть до 100% потребностей в газе за счет российских поставок до 2027 года. В прошлом году Словакия начала получать российский газ через Турцию, однако пропускная способность трубопровода ограничивает объемы поставок. SPP, которая обеспечивает около двух третей внутреннего потребления газа, имеет действующий до 2034 года долгосрочный контракт с "Газпромом".

Европейские правила запрещают странам увеличивать объемы контрактов на российский газ в рамках санкционного пакета против РФ из-за войны в Украине, однако предусматривают возможность внесения отдельных необходимых поправок в существующие соглашения. По данным источников, переговоры включали изменения, касающиеся больших объемов снабжения. Любое изменение контракта требует исключения из правил ЕС, которое должно быть оценено Министерством экономики Словакии.

По правилам ЕС, импорт российского СПГ должен быть прекращен до конца 2026 года, в то время как поставки по трубопроводу могут продлиться до 1 ноября 2027 года при условии сложностей с заполнением газовых хранилищ альтернативными источниками. После 2027 года SPP рассматривает возможности импорта СПГ через Польшу, Германию и Италию, а также получила около 20 предложений по поставкам газа из других источников.

