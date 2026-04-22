Фицо радикально изменил мнение: премьер Словакии удивил заявлением о кредите для Украины

Во время пресс-конференции в Братиславе 22 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно смягчил свою позицию по поддержке Украины и заявил о готовности одобрить масштабный европейский кредитный пакет в размере 90 миллиардов евро. В то же время, он выдвинул четкое условие — полное и бесперебойное возобновление транзита российской нефти через магистраль "Дружба". Как сообщает The Guardian, новые заявления словацкого премьера свидетельствуют о существенной корректировке его предыдущей политической линии и одновременном обострении отношений с будущим руководством Венгрии.

Фицо подчеркнул, что вопросы финансовой помощи Украине и возобновления работы нефтепровода фактически связаны между собой. По его мнению, именно жесткая позиция Братиславы и Будапешта по поводу замороженных финансовых решений якобы стала фактором, ускорившим ремонт инфраструктуры с украинской стороны. В то же время, он выразил недоверие к стабильности договоренностей, предположив, что транзит может быть снова ограничен в будущем.

Словацкий премьер также заявил, что готов поддержать финансирование Украины уже сейчас, однако рассмотрение новых санкционных решений ЕС против России может быть отложено до момента фактического возобновления поставок нефти.

Отдельную часть заявлений Фицо посвятил политическим изменениям в Венгрии. Он подверг резкой критике будущего премьер-министра Петера Мадяра, что, по оценкам наблюдателей, может свидетельствовать об охлаждении отношений между Братиславой и Будапештом после периода тесного сотрудничества при Викторе Орбане.

Фицо также отверг обвинения Мадяра относительно внешнего влияния Орбана на выборы в Словакии, назвав их политически мотивированными и имеющими признаки информационной кампании.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз близится к согласованию 20-го пакета санкций против России, который планировали принять еще к очередной годовщине полномасштабного вторжения в Украину. В то же время в процессе согласования документ претерпел корректировки, о чем сообщает Reuters.