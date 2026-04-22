Фіцо радикально змінив думку: прем'єр Словаччини здивував заявою про кредит для України
НОВИНИ

Фіцо радикально змінив думку: прем'єр Словаччини здивував заявою про кредит для України

Прем’єр-міністр Словаччини раптово переглянув свою позицію щодо України та різко висловився на адресу нового керівництва Угорщини

22 квітня 2026, 16:15
Клименко Елена

Під час пресконференції у Братиславі 22 квітня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо несподівано пом’якшив свою позицію щодо підтримки України та заявив про готовність схвалити масштабний європейський кредитний пакет обсягом 90 мільярдів євро. Водночас він висунув чітку умову — повне і безперебійне відновлення транзиту російської нафти через магістраль "Дружба". Як повідомляє The Guardian, нові заяви словацького прем’єра свідчать про суттєве коригування його попередньої політичної лінії та одночасне загострення відносин із майбутнім керівництвом Угорщини.

Фото: з відкритих джерел

Фіцо наголосив, що питання фінансової допомоги Україні та відновлення роботи нафтопроводу фактично пов’язані між собою. На його думку, саме жорстка позиція Братислави та Будапешта щодо заморожених фінансових рішень нібито стала чинником, який пришвидшив ремонт інфраструктури з українського боку. Водночас він висловив недовіру до стабільності домовленостей, припустивши, що транзит може бути знову обмежений у майбутньому.

Словацький прем’єр також заявив, що готовий підтримати фінансування України вже зараз, однак розгляд нових санкційних рішень ЄС проти Росії може бути відкладений до моменту фактичного відновлення постачання нафти.

Окрему частину заяв Фіцо присвятив політичним змінам в Угорщині. Він різко розкритикував майбутнього прем’єр-міністра Петера Мадяра, що, за оцінками спостерігачів, може свідчити про охолодження відносин між Братиславою та Будапештом після періоду тісної співпраці за Віктора Орбана. 

Фіцо також відкинув звинувачення Мадяра щодо нібито зовнішнього впливу Орбана на вибори у Словаччині, назвавши їх політично вмотивованими та такими, що мають ознаки інформаційної кампанії.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз наближається до погодження 20-го пакета санкцій проти Росії, який планували ухвалити ще до чергової річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас у процесі узгодження документ зазнав коригувань, про що повідомляє Reuters.



