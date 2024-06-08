Фицо с намеком на войну в Украине рассказал, кого поддержал на евровыборах

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который восстанавливается после покушения на него в прошлом месяце, отдал голос на выборах в Европарламент. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал на своей странице в Facebook.
Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
Фицо сообщил, что голосовал в больнице, поскольку "эти выборы тоже важны".
Премьер Словакии также заявил, что согласие западных стран на применение Украиной западного оружия для атаки целей на территории России – это "лишь доказательство того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с РФ, которая обязательно произойдет".
Утром в субботу голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии, Словакии и на Мальте. Во второй половине дня голосование началось в Италии.
Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.
Читайте также на портале "Комментарии" — с 6 по 9 июня проходят выборы в Европарламент. Тем временем в Европе поднимают головы авторитаристы и праворадикалы. О том, что националистические идеи ставят демократию под угрозу, говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Он также призывает продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Относительно усиления этой поддержки внутри демократического мира тоже не все хорошо. Так, Германия и США якобы противятся планам ряда европейских стран по защите части неба Украины от ракетных ударов РФ. Продолжаются дискуссии и по снятию ограничения на запрет Украины бить по РФ западным оружием. Готов ли демократический Запад более радикально реагировать на вызовы? Какие варианты развития событий, в том числе в ракурсе выборов в Европарламент и поддержки Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Гарик
сегодня, 16:51
Да,только ты ж хочешь закончить за счет Украины?Или намек совсем не понят?как там в поговорке?-!"Дуракам закон не писан,если писан,то не читан,если читан ,то не понят,если понят ,то не так...Жаль тебя не добили ,убогого..
Ігор
сегодня, 16:35
На щастя корумповане Зло не змогло досягти своєї мети. Чорна справа нацистської мети і ненависті не вдалась до кінця.