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Фицо с намеком на войну в Украине рассказал, кого поддержал на евровыборах

Премьер Словакии проголосовал в больнице на евровыборах

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который восстанавливается после покушения на него в прошлом месяце, отдал голос на выборах в Европарламент. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фицо с намеком на войну в Украине рассказал, кого поддержал на евровыборах

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

Фицо сообщил, что голосовал в больнице, поскольку "эти выборы тоже важны".

"Надо голосовать за евродепутатов, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны", – написал Роберт Фицо.

Премьер Словакии также заявил, что согласие западных стран на применение Украиной западного оружия для атаки целей на территории России – это "лишь доказательство того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с РФ, которая обязательно произойдет".

"Как премьер-министр Республики Словакия, я не буду втягивать Словакию ни в какие подобные военные приключения и в пределах наших малых словацких возможностей, я сделаю все, чтобы мир стал приоритетом перед войной", – заявил Фицо.

Утром в субботу голосование на выборах в Европарламент началось в Латвии, Словакии и на Мальте. Во второй половине дня голосование началось в Италии.

Напомним, словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который в середине мая подвергся покушению, 5 июня опубликовал первое с того момента обращение, где объявил о намерениях через несколько недель вернуться к работе.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 6 по 9 июня проходят выборы в Европарламент. Тем временем в Европе поднимают головы авторитаристы и праворадикалы. О том, что националистические идеи ставят демократию под угрозу, говорит президент Франции Эммануэль Макрон. Он также призывает продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Относительно усиления этой поддержки внутри демократического мира тоже не все хорошо. Так, Германия и США якобы противятся планам ряда европейских стран по защите части неба Украины от ракетных ударов РФ. Продолжаются дискуссии и по снятию ограничения на запрет Украины бить по РФ западным оружием. Готов ли демократический Запад более радикально реагировать на вызовы? Какие варианты развития событий, в том числе в ракурсе выборов в Европарламент и поддержки Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/pfbid0WaqrtZZAM3BGbTgWHTp2qVsm2VYJ8VQMTvGAmfg2hfvG8V7a8fk13uGNnanrE5mSl?__cft__[0]=AZUg5zSNum6VXclCD6I7mnLo4YDn6zsxXsEnbFotMVLS-smf9BtGvevNB5Qf6-DLDrSW_-Mihw3QvMl1JwWufQiKhJ48DltWKWbPWb0RxuANl_BPonkRM_fBBt_AK0JM
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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 16:51

Да,только ты ж хочешь закончить за счет Украины?Или намек совсем не понят?как там в поговорке?-!"Дуракам закон не писан,если писан,то не читан,если читан ,то не понят,если понят ,то не так...Жаль тебя не добили ,убогого..

Ігор

сегодня, 16:35

На щастя корумповане Зло не змогло досягти своєї мети. Чорна справа нацистської мети і ненависті не вдалась до кінця.


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