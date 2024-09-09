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Фицо сделал шокирующее заявление по поводу украинских военных

Фицо еще раз повторил российские нарративы и заявил, что в Украине воюют «нацистские войска»

сегодня, 17:59
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Ткачик Олеся

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что в Украине якобы воюют "нацистские войска" и добавил, что весь мир молча наблюдает за этим. Такое заявление он сделал во время посещения Музея Холокоста в Среде. Стоит отметить, что Фицо часто озвучивает соответствующие российской пропаганде тезисы.

Фицо сделал шокирующее заявление по поводу украинских военных

Роберт Фицо

По мнению Фицо, мир находится в заблуждении, поскольку, с одной стороны, осуждает военные преступления, а с другой — допускает компромиссы, по его словам, "оскорбляющие память жертв Холокоста и расовой дискриминации".

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча миримся с тем, что по Украине ходят подразделения, имеющие очень четкое обозначение, связанные с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическое сражение, это никого не волнует", — заявил Фицо.

Кроме того, он также посетовал, что в Словакии "фашистом" называют тех, кто имеет "другое мнение".

"Международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения, которые часто себя так ведут", — заявил глава правительства Словакии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Фицо и его венгерский коллега Орбан неоднократно делали резонансные заявления, полностью отвечающие всем пропагандистским утверждениям России. Они оба поддерживают заморозку войны в Украине и считают, что Украине не место в НАТО. При этом Орбан заявил, что он в течение лета работал над определенными миротворческими инициативами, и его миссия по прекращению войны в Украине продолжится.




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Источник: https://www.teraz.sk/slovensko/premier-antifasizmus-musi-byt-zakl/821070-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bw%253BwIndex%253Btop
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