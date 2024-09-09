Фицо сделал шокирующее заявление по поводу украинских военных

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что в Украине якобы воюют "нацистские войска" и добавил, что весь мир молча наблюдает за этим. Такое заявление он сделал во время посещения Музея Холокоста в Среде. Стоит отметить, что Фицо часто озвучивает соответствующие российской пропаганде тезисы.
Роберт Фицо
По мнению Фицо, мир находится в заблуждении, поскольку, с одной стороны, осуждает военные преступления, а с другой — допускает компромиссы, по его словам, "оскорбляющие память жертв Холокоста и расовой дискриминации".
Кроме того, он также посетовал, что в Словакии "фашистом" называют тех, кто имеет "другое мнение".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Фицо и его венгерский коллега Орбан неоднократно делали резонансные заявления, полностью отвечающие всем пропагандистским утверждениям России. Они оба поддерживают заморозку войны в Украине и считают, что Украине не место в НАТО. При этом Орбан заявил, что он в течение лета работал над определенными миротворческими инициативами, и его миссия по прекращению войны в Украине продолжится.
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