Фицо в истерике выдвинул Киеву новый ультиматум из-за "Дружбы": что происходит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность возможными последствиями решения Европейского Союза о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро. По его словам, такая финансовая поддержка может косвенно отразиться на работе нефтепровода "Дружба" и общей энергетической ситуации в регионе. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что Словакия вместе с некоторыми другими странами ЕС не поддержала принятие этого кредитного пакета, хотя решение было утверждено в соответствии с европейскими процедурами.

Фицо предположил, что вопрос финансирования может быть связан с потенциальным возобновлением или открытием нефтепровода "Дружба". Он отметил, что технические службы уже сообщают об определенных подготовительных работах, в частности, испытании системы под давлением, что может свидетельствовать о возможных изменениях в функционировании маршрута поставки нефти.

Отдельно премьер обратил внимание на ухудшение взаимного доверия между Словакией и Украиной. По его мнению, это касается выполнения ранее достигнутых договоренностей и всеобщей предсказуемости в сотрудничестве между государствами.

В то же время, он не исключил сценария, при котором даже в случае возобновления работы нефтепровода ситуация может оставаться нестабильной. По мнению Фицо, существует риск, что поставки энергоносителей могут снова быть остановлены через короткий промежуток времени, если политические или технические факторы изменятся.

