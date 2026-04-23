Фіцо в істериці висунув Києву новий ультиматум через "Дружбу": що відбувається

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив занепокоєння щодо можливих наслідків рішення Європейського Союзу про виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. За його словами, така фінансова підтримка може опосередковано вплинути на роботу нафтопроводу "Дружба" та загальну енергетичну ситуацію в регіоні. Про це політик заявив у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах.

Він підкреслив, що Словаччина разом з деякими іншими країнами ЄС не підтримала ухвалення цього кредитного пакета, хоча рішення було затверджене відповідно до європейських процедур.

Фіцо припустив, що питання фінансування може бути пов’язане з потенційним відновленням або відкриттям нафтопроводу "Дружба". Він зазначив, що технічні служби вже повідомляють про певні підготовчі роботи, зокрема випробування системи під тиском, що може свідчити про можливі зміни у функціонуванні маршруту постачання нафти.

Окремо прем’єр звернув увагу на погіршення взаємної довіри між Словаччиною та Україною. На його думку, це стосується виконання раніше досягнутих домовленостей та загальної передбачуваності у співпраці між державами.

Водночас він не виключив сценарію, за якого навіть у разі відновлення роботи нафтопроводу ситуація може залишатися нестабільною. На думку Фіцо, існує ризик, що постачання енергоносіїв може знову бути зупинене через короткий проміжок часу, якщо політичні або технічні фактори зміняться.

