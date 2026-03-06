Фицо выдвигал Украине новый ультиматум из-за спора с Орбаном: озвучено громкое обвинение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку венгерскому коллеге Виктору Орбану на фоне дипломатического спора с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за блокирования Венгрией финансовой помощи Киеву. Об этом Фицо написал в Х.

Фото: из открытых источников

Он обвинил Зеленского в "шантаже" и заявил, что, если такая риторика будет продолжаться, другие страны ЕС также могут заблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро.

"Я выражаю полную солидарность с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Если украинский президент продолжит действовать таким образом, может случиться, что и другие государства-члены ЕС заблокируют кредит в 90 миллиардов для Украины", — заявил Фицо.

Он также призвал руководство Европейского Союза отреагировать на высказывания президента. В частности, слова Фицо были адресованы президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, главе Европейского совета Антониу Кошти и верховной представительнице ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Слова украинского президента Владимира Зеленского, вызвавшие возмущение в Будапеште, прозвучали 5 марта. Он прокомментировал блокирование Венгрией решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд долларов и выразил надежду, что "одно лицо в ЕС" не будет препятствовать этому решению.

"Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам — пусть они ему позвонят и пообщаются с ним на своем языке", — заявил президент Украины.

Эта фраза вызвала резкую реакцию в Венгрии. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что такие слова "переходят все границы", а представитель правительства Золтан Ковач назвал их "открытой угрозой".

К критике Зеленского приобщилась даже венгерская оппозиция. Лидер партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что ни один иностранный лидер не имеет права угрожать венграм, и призвал президента Украины объяснить свои слова или отозвать их.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к продолжению переговоров по завершению войны в Украине, но при этом выразил обеспокоенность тем, что такие переговоры якобы часто используются как "прикрытие" для действий Соединенных Штатов.