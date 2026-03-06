logo_ukra

Фіцо висунвув Україні новий ультиматум через суперечку з Орбаном: озвучено гучне звинувачення
НОВИНИ

Фіцо висунвув Україні новий ультиматум через суперечку з Орбаном: озвучено гучне звинувачення

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана та попередив, що може заблокувати кредит Україні

6 березня 2026, 09:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку угорському колезі Віктору Орбану на тлі дипломатичної суперечки з президентом України Володимиром Зеленським через блокування Угорщиною фінансової допомоги Києву. Про це Фіцо написав в Х.

Фіцо висунвув Україні новий ультиматум через суперечку з Орбаном: озвучено гучне звинувачення

Фото: з відкритих джерел

Він звинуватив Зеленського у "шантажі" та заявив, що якщо така риторика триватиме, інші країни ЄС також можуть заблокувати кредит для України на 90 млрд євро.

"Я висловлюю повну солідарність з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Якщо український президент продовжить діяти таким чином, може статися, що й інші держави-члени ЄС заблокують кредит у 90 мільярдів для України", — заявив Фіцо.

Він також закликав керівництво Європейського Союзу відреагувати на висловлювання українського президента. Зокрема, слова Фіцо були адресовані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської ради Антоніу Кошті та верховній представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас.

Слова українського президента Володимира Зеленського, які спричинили обурення в Будапешті, пролунали 5 березня. Він прокоментував блокування Угорщиною рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд доларів і висловив сподівання, що "одна особа в ЄС" не буде перешкоджати цьому рішенню.

"Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам — нехай вони йому подзвонять і поспілкуються з ним своєю мовою", — заявив президент України.

Ця фраза викликала різку реакцію в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що такі слова "переходять усі межі", а представник уряду Золтан Ковач назвав їх "відкритою погрозою".

До критики Зеленського долучилася навіть угорська опозиція. Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорцям, і закликав президента України пояснити свої слова або відкликати їх. 

Як вже писали "Коментарі", глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви до продовження переговорів щодо завершення війни в Україні, але при цьому висловив занепокоєння тим, що такі переговори нібито часто використовуються як "прикриття" для дій Сполучених Штатів.  



