Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство реакцией европейских политиков на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, в Брюсселе постоянно звучат критические замечания по поводу его контактов с Путиным, и политики объясняют ему, почему он не должен проводить эти встречи. Однако Фицо подчеркнул, что в неформальных беседах часто пытаются узнать подробности этих переговоров.

Фото: из открытых источников

"Я встречаюсь с Путиным, меня критикуют, а потом, когда я возвращаюсь, все в туалетах Брюсселя спрашивают, что он сказал. Так почему бы им не пойти и не поговорить с ним самостоятельно?" – заявил премьер, высказав свое возмущение по этому поводу.

Фицо также подверг жесткой критике деятельность ООН, назвав организацию "посмешищем". Он отметил, что ее роль в обеспечении мира и применении военной силы там, где это необходимо, со временем ослабла.

"Сегодня ООН – это просто посмешище. Кто остановит американцев в Ираке? Кто остановит Россию в Украине? Кто остановит США в Иране или Венесуэле?" – спрашивал Фицо, подчеркивая бездействие международных институтов во многих конфликтах.

Ранее сообщалось, что премьер Фицо планирует поездку в Москву 9 мая через Польшу, после того, как Балтийские страны отказались пропустить его самолет из-за своего воздушного пространства. Кремль подтвердил участие словацкого премьера в военном параде в честь Дня Победы. На саммите ЕС польский премьер Дональд Туск также не обошел вниманием связи Фицо с Москвой, отметив это в своем стиле.

"Комментарии" уже писали, что Киев завершил все организационные мероприятия по приему американских посредников и готовится к возобновлению активных переговоров. В то же время, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил свое возмущение действиями представителей администрации США, которые, несмотря на многочисленные визиты в Москву, до сих пор игнорируют Украину. По его словам, американские чиновники уже восемь раз посещали Россию, однако не удосужились на поездку в Киев, хотя Украина активно обороняется от российской агрессии.